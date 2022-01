Ferisce la moglie davanti alla Locale e cerca di picchiare gli agenti

Ha insultato i vigili e quando la moglie ha cercato di placarlo l'ha scaraventata a terra. E per lui sono scattate le manette. Un italiano di 49 anni è stato arrestato dalla Locale per per resistenza e lesioni aggravate oltre che per oltraggio a pubblico ufficiale in via Brusuglio a Milano (zona Niguarda) nella serata di sabato 22 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 22 quando la commessa di un minimarket di via Brusuglio ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di passaggio per segnalare il comportamento molesto del 49enne. L'uomo non si è fermato davanti ai ghisa, anzi: quando gli hanno chiesto i documenti li ha insultati e, come riferito da Piazza Beccaria, avrebbe anche cercato di aggredirli.

Sua moglie ha provato a fermarlo e a placarlo ma lui l'ha spinta violentemente a terra provocandole la frattura di tibia e perone. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. Per il 49enne, invece, sono scattate le manette.