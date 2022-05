Picchia la moglie fuori dall'ospedale, arrestato dai carabinieri

Ha aggredito la moglie, strattonandola con violenza, fuori dall'ospedale di Melzo (Milano), dove lei si era recata per una visita specialistica. E' successo martedì scorso. Un passante ha visto la scena e ha avvertito il 112: i carabinieri si sono precipitati e hanno fermato l'uomo, un 44enne, accompagnando la donna in caserma per farsi raccontare com'era andata.

E lì, la donna ha trovato il coraggio di raccontare anni di vessazioni e botte da parte del coniuge. Così i militari melzesi hanno fatto scattare la procedura soprannominata codice rosso, in vigore in caso di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato arrestato ed è stata anche avviata la richiesta di sospensione del reddito di cittadinanza. La coppia risiede a Segrate.