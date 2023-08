Picchia a sangue il papà: arrestato dalla polizia

Prima i pugni in faccia e i calci in pancia, poi le manette. Un uomo di 29 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dalla polizia dopo aver picchiato a sangue suo padre. È successo nella loro abitazione di via Tolmezzo a Milano (zona piazzale Udine) nella serata di martedì 8 agosto.

Tutto è iniziato intorno alle 23 quando i due hanno iniziato a discutere e il figlio è passato dalle parole alle vie di fatto. In pochi istanti ha preso a pugni in faccia il padre e lo ha riempito di pugni in faccia e calci sullo sterno.

Lui, 65enne, è riuscito a scappare dopo l'aggressione e si è rifugiato nel vicino commissariato di Lambrate dove ha raccontato ai poliziotti quello che era successo. Il 65enne è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni a causa di alcune fratture alle costole, al setto nasale e un trauma cranico.

Il figlio 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto nell'abitazione e arrestato dai poliziotti. Deve rispondere di lesioni personali.