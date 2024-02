Picchia il padre, lo scaraventa a terra e gli procura una frattura

Durante una lite in casa, un uomo di 27 anni ha spintonato il padre, di 79, facendolo cadere per terra, ed è stato arrestato dai carabinieri. È successo nei giorni scorsi a Siziano (tra Milano e Pavia). L'anziano, trasportato dai sanitari del 118 al San Matteo di Pavia, si è procurato una frattura all'omero ed è stato giudicato guaribile in 45 giorni.

Successivamente il 79enne ha denunciato il figlio, ricostruendo anni e anni di maltrattamenti, sia psicologici sia verbali. Ma sono accaduti anche episodi di maltrattamenti fisici: il 27enne è infatti stato già destinatario di una misura cautelare per condotte simili.

Portato nel carcere di Pavia, il giovane risponde di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.