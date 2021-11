Scappa in bici, poi picchia i poliziotti per non farsi controllare

Quando ha visto che i poliziotti si stavano avvicinando ha provato a dileguarsi, 'forte' del fatto di trovarsi su una bicicletta. Ma è stato raggiunto e bloccato. E' successo alle tre e mezza di domenica pomeriggio in via Crescenzago.

Protagonista un giovane del Gambia di ventun anni, con alcuni precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Gli agenti, vedendolo, hanno deciso di effettuare un controllo. Lui ha provato a scappare pedalando sulla sua bicicletta ma è stato fermato poco dopo. Non contento, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti mandandone uno al pronto soccorso (ne avrà per sette giorni per una contusione al ginocchio).

Alla fine i poliziotti sono comunque riusciti a calmarlo e, a quel punto, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.