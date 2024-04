Picchia i poliziotti e poi spacca il finestrino della volante

Un uomo molesto, che poi ha dato in escandescenze davanti ai poliziotti, è stato arrestato a Milano sabato pomeriggio. È successo in piazzale Cuoco, periferia sud-est della città, intorno alle sei e mezza.

Una volante dell'Ufficio prevenzione generale si è portata nel piazzale in seguito alla segnalazione di una persona molesta. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rintracciato l'uomo, un tunisino di 35 anni, con precedenti, che, bloccato da loro, ha iniziato a colpirli con calci e pugni per cercare di liberarsi.

I poliziotti sono comunque riusciti a farlo salire sull'auto di ordinanza per portarlo in questura. Durante il tragitto, però, l'uomo non si è calmato e ha danneggiato il finestrino della vettura. Risponde di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.