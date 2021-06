Non vuole farsi controllare i documenti: insulta e picchia i poliziotti in metrò

Non accettava di farsi controllare dai poliziotti. E ha dato in escandescenze. Davanti ai passeggeri del metrò. Ed anche, poi, nell'ufficio di polizia della stazione di piazza del Duomo. Insulti, minacce e anche botte agli agenti. Alla fine è stato inevitabile l'arresto.

Protagonista un uomo di 28 anni, italiano. Erano più o meno le quattro meno un quarto. Il mezzanino della stazione di Duomo del metrò stava riaffollandosi dopo la fine dello sciopero dei lavoratori di Atm: in piena "fascia di garanzia", dalle 15 alle 18, i poliziotti stavano verificando che tutto andasse per il meglio. Hanno notato il 28enne e gli hanno chiesto i documenti. Doveva essere un banale controllo come tanti.

Invece il giovane ha cominciato subito a mostrarsi infastidito. «Lasciatemi stare» e altre frasi un po' più volgari all'indirizzo degli agenti che, dunque, hanno preferito portarlo nell'ufficio della polmetro all'interno della stazione. Qui, la situazione è ulteriormente peggiorata. Il 28enne ha cominciato ad agitare il suo zaino gettandolo in giro per l'ufficio. Ne è nata una colluttazione per cercare di riportarlo alla calma. Risultato: due poliziotti sono finiti al Fatebenefratelli. Uno ne avrà per dieci giorni, l'altro per ben quattro settimane.

Lui, invece, è stato arrestato. Risponde di oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.