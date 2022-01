Uomo spacca il naso a un poliziotto e ne manda un altro in ospedale per non farsi controllare

Tutto per non farsi identificare. Un uomo di 27 anni, un cittadino ucraino con numerosi precedenti, è stato arrestato mercoledì a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale due poliziotti.

Le strade degli agenti e del 27enne si sono incrociate all'alba in via Santa Rita da Cascia, dove la volante è intervenuta per la segnalazione di un furto a bordo auto. Al loro arrivo sul posto, i poliziotti non hanno trovato nessuno e facendo un giro di controllo in zona si sono imbattuti nell'uomo, in quel momento l'unico in strada, decidendo di fermarlo.

La reazione dell'arrestato è scattata praticamente subito: il giovane ha sferrato un pugno in faccia a uno degli agenti - che gli aveva solo chiesto i documenti -, lo ha afferrato per il collo ed è poi scappato scavalcando il cancello di un condominio. Il secondo poliziotto si è così messo sulle sue tracce riuscendo a raggiungerlo, ma neanche a quel punto il 27enne si è arreso e lo ha colpito al volto, spaccandogli le ossa del naso.

Nonostante le botte, gli agenti sono riusciti a bloccare e ammanettare l'aggressore, che nel suo passato ha già precedenti proprio per resistenza e lesioni. I due agenti feriti sono invece finiti in ospedale, da dove poi sono stati dimessi con prognosi di 12 e 20 giorni.