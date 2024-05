Dà in escandescenze e picchia i poliziotti due volte in un giorno

Ha dato "da fare" agli agenti per mezza giornata, in due diverse occasioni, e alla fine è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista una donna ucraina di 47 anni, con precedenti e irregolare in Italia. La prima puntata nel pomeriggio di mercoledì 1° maggio, quando la donna è stata controllata in strada e portata in questura in quanto non aveva documenti con sé.

Dopo le procedure di identificazione, ha dato in escandescenze mentre stava per essere rilasciata, tirando sedie contro i poliziotti. È stata lasciata andare, ma indagata per resistenza a pubblico ufficiale. Qualche ora più tardi, verso le nove di sera, la donna si è "rifatta viva", questa volta in un negozio di Primark, dove gli addetti hanno chiamato il 112 segnalandola come persona molesta. All'arrivo degli agenti, li ha colpiti con calci e pugni, senza tuttavia ferirli. Ed è stata arrestata, sempre per resistenza a pubblico ufficiale.