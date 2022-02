Dà in escandescenze in ospedale, poi aggredisce due poliziotti

Prima contro i medici e il personale sanitario, poi - con violenza - contro i poliziotti. Un uomo di 20 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano dopo aver aggredito due agenti, ferendone uno, all'interno dell'ospedale San Carlo.

La richiesta di intervento agli uomini in divisa, stando a quanto riferito dalla questura, è partita proprio dalla struttura ospedaliera di via Pio II, che verso le 13 ha allertato il 112 per la presenza di una persona molesta.

Alla vista degli agenti, il 20enne - che può "vantare" precedenti identici - ha completamente perso il controllo e si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. I poliziotti, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo ma nella collutazione uno di loro ha riportato traumi a una gamba e un ginocchio, poi giudicati guaribili in 25 giorni dai medici. Il ragazzo è stato invece arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La notte del 30 gennaio un episodio molto simile si era verificato sempre al San Carlo. Quella volta protagonista delle violenze era stato un 30enne che era stato ricoverato dopo un'aggressione. L'uomo si era prima scagliato contro i medici e poi contro due guardie giurate, cercando anche di rubare la pistola a uno dei vigilantes. Alla fine anche lui era stato bloccato e ammanettato dalla polizia.