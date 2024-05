Dà in escandescenze fuori dal locale e manda all'ospedale un poliziotto

Ha picchiato i poliziotti sopraggiunti per calmarlo e ha danneggiato la volante di servizio. Protagonista un uomo italiano di 26 anni, che alle 3 di mattina di giovedì 2 maggio è stato raggiunto dagli agenti all'esterno del locale The Club. Agenti avvertiti dal "buttafuori" del locale, che aveva segnalato la presenza di una persona molesta.

I poliziotti sono arrivati sul posto, in zona Garibaldi, e hanno faticato non poco per placarlo. Il 26enne non ha esitato a tirare calci e pugni anche agli agenti per non essere bloccato. Alla fine è stato caricato sulla volante, ma non si è calmato e ha danneggiato anche la vettura. L'autista della volante ha rimediato la frattura a un mignolo: ne avrà per 30 giorni. Lui, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.