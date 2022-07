La polizia, arrivata sul posto, è riuscita a farsi aprire la porta, ma l'uomo, visibilmente in preda all'alcol, si è scagliato contro gli agenti ingaggiando una colluttazione al termine della quale due poliziotti sono stati visitati al pronto soccorso e dimessi (con sette giorni di prognosi) con traumi ai gomiti e alle ginocchia. Lui, invece, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

E' successo a Milano intorno alle dieci e un quarto di giovedì sera in via Beniamino della Torre (zona Quarto Oggiaro). La donna, che ha 23 anni, aveva avuto un acceso diverbio con il suo fidanzato, un peruviano di 38 anni con precedenti e irregolare in Italia. Intenzionata a riprendersi le sue cose, giovedì sera è andata a casa ma ha trovato la serratura cambiata.

Cambia la serratura per non far entrare la compagna in casa, poi picchia i poliziotti