Gira armato e con una bottiglia d'alcol. I poliziotti si avvicinano e li picchia

Stava camminando in via delle Forze Armate, nella notte tra sabato e domenica, con in mano un coltello e una bottiglia di alcol. Alcuni agenti di polizia, di pattuglia, lo hanno visto e si sono avvicinati. Da qualche minuto era passata la mezzanotte.

Lui (identificato poi per un marocchino di 37 anni), alla vista degli agenti, ha tirato un pugno a uno di loro. Mentre gli altri lo facevano salire sull'auto di servizio, dopo averlo bloccato, è riuscito a danneggiare la maniglia della porta. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per danneggiamento.