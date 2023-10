Gira per la strada con un involucro di droga in mano, poi picchia i poliziotti

Teneva un involucro sospetto nel palmo di una mano. I poliziotti di una volante in perlustrazione hanno deciso di perquisirlo. È successo in via Milazzo lunedì sera alle nove meno dieci. Si è così scoperto che, nell'involucro, c'erano circa 6 grammi di hashish.

L'uomo (un 36enne egiziano con vai precedenti, regolare in Italia) non ha 'gradito' il controllo e ha picchiato uno degli agenti nel tentativo di liberarsi. Il poliziotto si è poi fatto medicare al pronto soccorso: gli sono stati dati 4 giorni di prognosi per un trauma al cranio e alla mano sinistra. Il 36enne, invece, è stato alla fine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e risponde anche di spaccio di droga.