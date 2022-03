Fermato per un controllo picchia un agente

Quando ha visto i poliziotti ha cercato di evitare di essere fermato. Poi, una volta bloccato, ha prima minacciato e poi colpito un agente, finendo in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'accaduto nella mattinata di martedì 22 marzo, verso le 11, in piazzale Gabrio Rosa, zona Corvetto.

Nei guai un 22enne marocchino, con precedenti e irregolare in Italia. Nel vedere la volante aveva provato a evitare di essere fermato - nonostante non avesse con sé droga né altro di illegale - ma una volta messo alle strette è passato alle minacce, arrivando anche a colpire uno dei poliziotti, che per fortuna ha riportato solo traumi molto lievi.