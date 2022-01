Scaraventa un poliziotto contro l'auto e scappa attraversando i binari del treno

Alla vista della volante di polizia ha accelerato vistosamente il passo. Un comportamento sospettoso per gli agenti di pattuglia del commissariato Quarto Oggiaro che, a quel punto, hanno deciso di controllarlo.

E' cominciato così quanto avvenuto a Milano, in via Triboniano, verso le sette e mezza di sabato pomeriggio. L'uomo, una volta che gli agenti erano scesi dalla vettura di servizio, ne ha scaraventato uno contro l'auto per guadaganarsi la fuga, stavolta di corsa, verso la stazione di Certosa, attraversando anche i binari. Poco dopo è stato bloccato dai poliziotti e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Si tratta di un cittadino libico di trentaquattro anni con alcuni precedenti. Quanto al poliziotto ferito, è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di dieci giorni.