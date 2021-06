Litigano per i soldi della casa: ragazzo massacra la fidanzata con coltello e pinza e le deforma il viso per sempre

Lei avrà uno sfregio permanente al viso, lui è in carcere

L’ha massacrata di botte. L’ha colpita con un coltello e una chiave pappagallo, una sorta di pinza. L’ha sfregiata e lei porterà sempre addosso i segni di quella sera folle. La sera in cui il suo fidanzato l’ha quasi uccisa per soldi.

Un uomo di 26 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato fermato sabato per aver quasi ucciso la sua compagna, una 44enne, anche lei italiana.

L’allarme era scattato venerdì sera verso le 20, quando era esplosa la violenza. I due avevano litigato nell’appartamento di lei, una casa di viale Jenner. Stando a quanto ricostruito dalle Volanti e dalla Squadra Mobile, la discussione era nata proprio per quell’abitazione. Sembra infatti che quella mattina lei avesse venduto l’appartamento per poi andare a vivere a casa di lui.

Probabilmente per soldi, stando a quanto accertato, i due avrebbero discusso e lui avrebbe iniziato a colpirla alla testa e al volto con un coltello trovato in cucina e una chiave pappagallo. Dopo l’aggressione, lui era fuggito mentre lei era finita al Policlinico nel reparto di chirurgia, da dove è poi stata dimessa con una prognosi di 45 giorni per frattura delle ossa facciali e una deformazione permanente al viso dovuta alle lesioni.

A quel punto è partita la caccia all’uomo e per tutta la notte di venerdì, la polizia ha cercato il 26enne - che mai aveva avuto atteggiamenti violenti nei confronti della fidanzata - anche nelle stazioni e nei domicili conosciuti. Sabato mattina è stato lui stesso a presentarsi al commissariato di Greco Turro dicendo che aveva esagerato durante una lite. Gli agenti della Mobile hanno così dato esecuzione al fermo con le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate e lo hanno portato nel carcere di San Vittore.