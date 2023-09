Folle picchia una turista su un bus e poi ferisce un altro ragazzo

Cerca di difendere una donna colpita da un calcio. Viene ferito alla nuca con un coccio di bottiglia da un folle in stato di alterazione, probabilmente dovuta all'alcol. E finisce in ospedale.

Cosa è avvenuto

Caos e panico nella notte su un mezzo a Milano. Secondo quanto trapelato, i carabinieri del Nucleo radiomobile, impegnati nei servizi straordinari con Atm per la sicurezza del trasporto pubblico, sono intervenuti questa notte, alle 4 circa, a Milano, in via Carlo Farini all'angolo con via Giuseppe Ferrari. Un 27enne ha riferito che, poco prima, a bordo di un autobus, un soggetto di origine centroafricana, in stato di alterazione psicofisica, lo aveva colpito alla nuca con un coccio di bottiglia, dopo che era intervenuto in difesa di una turista cilena 19enne. La ragazza era stata aggredita dallo stesso soggetto con un violento calcio alla gamba, senza alcun motivo.

Il 27enne è stato trasportato in codice giallo presso il Policlinico - non è in pericolo di vita -, mentre la giovane donna non ha richiesto soccorso sanitario. Il servizio di trasporto pubblico è stato interrotto per circa 30 minuti. I militari sono sulle tracce dell'uomo, dopo aver raccolto testimonianze e video di sorveglianza.