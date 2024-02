Follia in centro a Milano: uomo prende a ombrellate un passante, poi spacca scooter e auto

Le ombrellate alla vittima, scelta completamente a caso. Poi i colpi ai mezzi. Un uomo di 33 anni, cittadino del Sudan, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato e indagato per percosse.

Verso le 19.30, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 33enne ha "scippato" un ombrello a un italiano di 27 anni incrociato in viale Premuda e ha iniziato a colpirlo alla testa e al volto proprio con l'ombrello appena rubato. Quando il passante è riuscito a mettersi in salvo, l'aggressore ha preso una Lambretta che era parcheggiata sul marciapiedi e l'ha scagliata contro una Lancia Ypsilon che era a bordo strada.

Allertati da alcuni testimoni, gli agenti del commissariato Monforte hanno poi fermato - non senza fatica - l'uomo. Il 27enne aggredito ha formalmente presentato querela, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.