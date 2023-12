Minacciano dei ragazzini con un coltello e poi picchiano i carabinieri

Prima se la prendono con un gruppo di ragazzini, minacciandoli con un coltello. Poi prendono a calci e pugni i carabinieri intervenuti dopo la chiamata di uno dei minorenni. I militari hanno arrestato due giovani di 21 e 22 anni, entrambi originari dell'est Europa, a Vimodrone (Milano). Le manette sono scattate durante la notte tra martedì e mercoledì.

Ad avvertire i carabinieri è stato uno dei ragazzini, che dopo una banale discussione in strada, si era visto puntare contro un coltello dalla coppia di giovani ventenni. Uno dei quali, il 21enne, doveva trovarsi agli arresti domiciliari.

Quando i militari li hanno rintracciati, i due hanno tentato di scappare aggredendoli a calci e pugni. Alla fine sono stati bloccati e portati via per resistenza a pubblico ufficiale. Per il 21enne c'è anche l'accusa di evasione. La lama usata per le minacce è stata sequestrata.