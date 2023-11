Entrano al bar e picchiano un cliente senza motivo

Era entrato in un bar, sabato mattina, ignaro di quello che gli sarebbe successo: una volta all'interno del locale, è stato aggredito senza motivo da due sconosciuti, uno dei quali visibilmente ubriaco, che poi si sono scagliati anche contro i poliziotti intervenuti sul posto.

È successo dopo le nove di mattina, sabato 11 novembre, in piazza Bonomelli a Milano, in zona viale Ortles. La vittima è un cinese di 31 anni. I poliziotti sono intervenuti grazie alla segnalazione di un passante, che aveva telefonato al 112 parlando di diverse persone impegnate in un litigio violento.

Una volta arrivati al bar, gli agenti hanno trovato sia la vittima sia i suoi aggressori. Il cinese ha raccontato che uno dei due, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si era avvicinato a lui con una scusa e poi gli aveva tirato un pugno; a quel punto era intervenuto anche l'amico, e insieme lo avevano continuato a picchiare.

I poliziotti hanno fermato i due aggressori, entrambi italiani di 25 e 27 anni, che hanno insultato gli agenti sia dentro il bar sia durante il trasporto in questura. Per questo sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.