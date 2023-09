Molestano i passanti e poi picchiano i poliziotti

Litigavano coi passanti e in generale assumevano comportamenti molesti davanti alla discoteca Hollywood, in zona corso Como. Poi hanno ingaggiato una colluttazione coi poliziotti e, alla fine, sono stati arrestati. È successo nella notte tra sabato e domenica.

A chiamare il 112 sono stati gli addetti alla sicurezza della discoteca, per segnalare i quattro uomini, rintracciati poi dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia in via Tocqueville, intervenuti con due volanti. Immediatamente hanno opposto resistenza al controllo, insultando e minacciando i poliziotti. Ben presto dalle parole sono passati alla violenza, picchiando gli agenti che, però, sono riusciti a immobilizzarli e arrestarli per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 48enne con precedenti e tre giovani incensurati di 18, 19 e 20 anni. Sono stati anche denunciati per oltraggio e minacce. Quanto agli agenti, due di loro si sono fatti medicare al pronto soccorso per le ferite riportate, e dimessi con 5 giorni di prognosi.