Il compagno la picchia: manda messaggio al nipote e si salva

Mentre il compagno la stava picchiando si è salvata mandando un messaggio al nipote e chiedendo aiuto. L'accaduto nei giorni scorsi a Lardirago, nel Pavese, dove i carabinieri hanno arrestato un 23enne boliviano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo, al culmine dell'ennesima lite scoppiata per futili motivi, ha preso ripetutamente a pugni e calci la sua convivente, una 45enne del luogo, provocandole diverse contusioni. La donna, durante l’aggressione, è però riuscita a mandare un messaggio a suo nipote, il quale ha a sua volta avvisato i carabinieri.

Accorsi sul posto i militari hanno soccorso la vittima, che camminava e respirava a fatica, affidandola al 118. Trasportata in ospedale le è stata assegnata una prognosi di 40 giorni. L'aggressore, che si comportava come se non fosse accaduto nulla, contrinuando a guardare la tv e disinteressandosi delle condizioni della compagna, è stato bloccato, arrestato e portato in carcere a Pavia.