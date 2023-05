Studentessa del Carducci picchiata sotto casa, l'aggressione a sfondo fascista

Una studentessa minorenne del liceo Carducci di Milano è stata aggredita il 29 aprile sotto casa sua. Lo riferisce la Rete degli Studenti Medi di Milano, aggiungendo di avere atteso alcuni giorni per "la tutela della compagna". Secondo quanto riportato, la giovane è stata affrontata da "tre militanti neofascisti", chiamata per cognome, immobilizzata e colpita con ginocchiate sulla schiena e schiaffi al volto.

Durante l'aggressione, i tre uomini le urlavano "insulti di sfondo politico". La studentessa, a un certo punto, è riuscita a scappare ed è andata in pronto soccorso. Il comunicato degli studenti sottolinea che il 29 aprile è "la data nazionale di ritrovo delle realtà neofasciste" in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli, lo studente di destra ucciso nel 1975 in seguito a un pestaggio di militanti di Avanguardia Operaia.

"Quello che Z ha subito il 29 è un attacco squadrista organizzato e premeditato, volto a colpire una studentessa minorenne perché antifascista", il commento della Rete degli Studenti Medi: "Non è concepibile che una ragazza delle superiori debba aver paura di tornare a casa, di essere seguita e picchiata da uomini adulti. La paura e l'indifferenza alimentano il fascismo e non siamo disposti a temere di camminare per le nostre strade a causa delle loro azioni violente. Il fascismo è un crimine e chi ne mette in atto i metodi è un verme, un codardo, e la nostra risposta deve essere collettiva e determinata".

Il presidio al Carducci

In solidarietà alla studentessa, è stato indetto un presidio in via Beroldo (vicino al liceo Carducci) per sabato 13 maggio alle cinque di pomeriggio. Ed è già arrivata la solidarietà di Rifondazione Comunista: "Dalle provocazioni alle violenze il passo è breve. A Milano i gruppi di estrema destra stanno alzando il livello di scontro, mentre le istituzioni cittadine tacciono. Proprio ieri la Regione Lombardia ha 'premiato' Lealtà Azione con un patrocinio oneroso. Cosa deve accadere ancora perché si prenda atto che questi gruppi devono essere messi fuorilegge?", recita il comunicato di Rc.

Solidarietà anche dai consiglieri di Europa Verde a Palazzo Marino: "Auguriamo una pronta guarigione alla studentessa vigliaccamente colpita - si legge nel comunicato di Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Carlo Monguzzi -. Parteciperemo al presidio in solidarietà. Chiediamo pubblicamente alle istituzioni cittadine, sindaco in testa, di unirsi a noi e agli studenti. Non possiamo accettare passivamente che lo squadrismo dilaghi, colpendo adolescenti rei di avere una coscienza politica".