Ragazza molestata e aggredita in centro: palpeggiata e poi colpita al volto

Prima le molestie, poi le botte. Una ragazza di 22 anni è stata aggredita nella notte tra sabato e domenica a Milano da un ragazzo che l'ha colpita con una bottiglia di vetro al volto dopo averla palpeggiata. Il raid è avvenuto poco dopo l'1.30 in via Lazzaro Palazzi, nella zona di Porta Venezia, in pieno centro città, una delle zone più calde della movida.

La 22enne ferita, che era in compagnia di un amico e della sorella, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 ed è poi stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico. Nell'aggressione ha riportato una profonda ferita al labbro, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

"Sono stata prima aggredita sessualmente e poi fisicamente da un branco di 'animali' nella movida di Porta Venezia a Milano. La mia 'colpa'? Essermi ribellata all'ennesima molestia sessuale", il racconto della ragazza. "Stavo camminando con un mio amico e mia sorella quando all'improvviso mi sono sentita toccare e palpeggiare nelle mie parti intime. D'istinto ho iniziato a urlare e a colpire questi uomini che si trovavano seduti fuori da un bar. Davanti alla mia furia oltre a deridermi, 'l'uomo' che inizialmente ha allungato le mani mi ha lanciato sul viso una bottiglia di birra", prosegue la ricostruzione della vittima, che ha il labbro spaccato e gli incisivi rotti.

Sul posto, dopo l'allarme dato dalla vittima, sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia. All'arrivo dei militari il molestatore e il resto del branco avevano però già fatto perdere le proprie tracce. "Una ragazza nel 2023 non ha più il diritto a ribellarsi e a difendersi da molestie e aggressioni sessuali, altrimenti - l'amara conclusione della ragazza - rischia la vita".