Botte e torture al Beccaria: si indaga su altri 20 ragazzi picchiati

Il "sistema Beccaria". Si allarga l'indagine sulle botte e le torture ai detenuti nel carcere minorile meneghino, che lo scorso 22 aprile aveva portato all'arresto di 13 poliziotti e alla sospensione di altri 8. Ci sarebbero, infatti, una ventina di nuove vittime, che hanno denunciato i pestaggi proprio dopo il blitz di un paio di mesi fa.

Nel nuovo filone di indagine, sempre coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e condotto dalla squadra mobile e dalla polizia penitenziaria, sono stati già ascoltati a verbale alcuni ragazzi e altri saranno sentiti entro la fine di questa settimana, per un totale di una decina in tutto. Nelle prossime settimane, poi, inquirenti e investigatori dovrebbero fare audizioni su altri dieci casi già individuati. La procura avrebbe già messo insieme alcuni elementi, tra immagini delle telecamere e denunce dei legali dei giovani. Dopo le indagini si concentreranno sulla tranche delle presunte omissioni valutando le posizioni degli ex vertici del Beccaria - due ex direttrici sono indagate -, del personale educativo e sanitario.

Dopo gli arresti di aprile, il Gip ha limitato solo al Beccaria le sospensioni dal servizio per alcuni degli agenti e sostituito il carcere con i domiciliari per altri poliziotti arrestati. I pm hanno già impugnato davanti al Riesame questa decisione.