Milano, uomo pestato a sangue e accoltellato dal branco (che non gli ruba nulla)

Calci, pugni e coltellate. Un uomo di 49 anni, cittadino peruviano, è stato aggredito venerdì sera in via Arquà, una traversa di via Padova, a Milano. La violenza è esplosa poco dopo le 21.30, quando il 49enne - stando alle poche informazioni che lui stesso ha riferito ai carabinieri - è stato circondato e pestato da quattro persone, che ha descritto come suoi connazionali.

Il branco lo avrebbe colpito con calci e pugni e con alcuni fendenti. Soccorso da un'ambulanza del 118, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele dove si trova ancora ricoverato, non in pericolo di vita.

Al loro arrivo sul posto i militari non hanno trovato tracce degli aggressori, già tutti fuggiti. I carabinieri hanno comunque recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili. Dopo il pestaggio, i quattro non avrebbero portato via nulla alla vittima. Un dettaglio che lascia immaginare che il 49enne e chi l'ha colpito si conoscessero e che magari avessero qualche conto in sospeso da regolare.