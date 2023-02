Picchiato con una chiave inglese: reagisce e riesce ad 'arrestare' il rapinatore

Evidentemente non aveva fatto i conti con la reazione della sua vittima designata. Un uomo di 36 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con l'accusa di tentata rapina dopo aver cercato di rubare all'interno di un mini market di viale Giovanni da Cermenate, di proprietà di un 30enne del Bangladesh.

Verso l'1.30, il 36enne è entrato nel locale e ha minacciato il titolare, che ha reagito ed è stato colpito al capo con una chiave inglese. Ferito, ma non intenzionato ad arrendersi, l'uomo si è nuovamente opposto al bandito e con l'aiuto del commesso è riuscito a fermarlo e bloccarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno poi dichiarato in arresto l'uomo. Il 30enne proprietario del locale è finito in ospedale con una prognosi di tre giorni per una ferita alla testa.