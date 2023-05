"Mi fai fare due tiri?", poi il pestaggio: 19enne picchiato dal branco in centro

L'approccio con la scusa di una sigaretta. Poi il balletto improvvisato e il pestaggio. Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato picchiato e rapinato all'alba di venerdì in pieno centro a Milano. Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, quattro giovani - descritti come nordafricani - lo avrebbero avvicinato verso le 5 mentre lui, sigaretta elettronica in mano, era seduto sui gradini della banca Intesa San Paolo in corso Venezia.

Uno dei quattro gli avrebbe chiesto di poter fare due tiri, mentre un altro lo avrebbe preso per le mani facendolo alzare e iniziando a ballare con lui. In quell'attimo, il 19enne si è accorto che un altro componente del gruppo gli stava sfilando il portafogli dal giubbotto. Dopo un tentativo di reazione, il ragazzo è stato pestato a calci e pugni - e probabilmente colpito con un'arma da taglio - dai quattro, che si sono quindi dati alla fuga col bottino.

Il 19enne è riuscito a inseguirli per qualche metro, fino all'hotel Casa Cipriani. Lì, il receptionist della struttura, dopo averlo visto sanguinante e ferito, ha chiesto aiuto al 112. Soccorso da un'ambulanza, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici hanno riscontrato ferite al volto e due fendenti alle cosce. I rapinatori sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce.