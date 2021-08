Lo accerchiano e lo riempiono di calci e pugni, poi lo rapinano: l'aggressione sui Navigli

/ Via Magolfa

Aggressione a scopo di rapina a Milano, nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, in zona Navigli. E' successo intorno a mezzanotte e quaranta in via Magolfa, quasi all'incrocio con l'Alzaia Naviglio Pavese.

La vittima è un uomo di 28 anni di origine messicana. E' stato accerchiato da cinque persone, da lui descritte come nordafricane, e picchiato ripetutamente con calci e pugni. I malviventi gli hanno poi strappato la collanina d'oro e sono fuggiti. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza ed un'automedica: l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo con ferite alla testa.

In via Magolfa sono arrivati anche i carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia Porta Monforte, che ora indagano sull'accaduto.