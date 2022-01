Uomo pestato in un parcheggio: faccia spaccata a calci e pugni

Era ridotto talmente male che con i carabinieri non è riuscito a parlare. Non è stato in grado di dire nulla su chi l'avesse lasciato lì a terra ferito. Né sul perché. Misteriosa aggressione martedì pomeriggio a Settimo Milanese, dove un ragazzo di 26 anni, un giovane marocchino, è stato pestato a sangue da qualcuno per ora fuggito.

L'allarme è scattato alle 15 da via Thomas Alva Edison, una stradina nella zona industriale. Lì, in un parcheggio fuori da un'azienda, un'ambulanza del 118 e i militari hanno trovato il 26enne sull'asfalto con delle evidentissime ferite al volto.

Medicato sul posto, il ragazzo è poi stato accompagnato in codice giallo all'Humanits di Rozzano, dove si trova ancora ricoverato. A cuasa delle fratture alla mandibola, il giovane non è stato in grado di parlare con i militari, anche se è verosimile che nelle prossime ore fornirà la propria versione dei fatti.

Non è escluso che il 26enne, che ha precedenti per droga, conoscesse l'aggressore o gli aggressori che lo hanno colpito con calci e pugni. I militari stanno indagando per cercare di dare un nome e un volto a chi ha messo a segno il pestaggio.