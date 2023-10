Aggredito e preso a bastonate in strada, gravissimo

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in codice rosso al Fatebenefratelli dopo essere stato aggredito a bastonate in via della Repubblica a San Giuliano Milanese nella serata di sabato 21 ottobre.

Tutto è accaduto poco prima delle 23, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Il 40enne, cittadino marocchino, è stato trovato a terra con alcune ferite alla testa. Immediatamente è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasportato con un'ambulanza e un'automedica al Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono delicate.

Sul caso stanno indagano i carabinieri della compagnia di San Donato. Secondo quanto trapelato pare che il 40enne, cittadino marocchino, sia stato aggredito da altri due-tre uomini, di cui uno armato di bastone. Per il momento non sono chiare le motivazioni che hanno scatenato la violenza. Nella zona non ci sono telecamere ma i militari stanno svolgendo accertamenti per individuare gli aggressori.