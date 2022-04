Pestato da tre uomini per un telefono, uno dei ladri trovato sotto un'auto

Il raid violento e la fuga, non riuscita per tutti. Un uomo di 36 anni, un cittadino del Ruanda, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito - insieme a due complici, scappati - un 50enne, italiano.

Il blitz dei tre, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto pochi minuti prima delle 3 in via Vittor Pisani, a due passi dalla stazione Centrale. Lì, la vittima è stata circondata e pestata dai malviventi proprio mentre stava passando una volante.

Gli agenti hanno subito soccorso il 50enne, che ha raccontato di essere stato picchiato e scippato del cellulare dai tre uomini. I poliziotti si sono quindi immediatamente messi sulle tracce dei fuggitivi e hanno trovato il 36enne in via Filzi, nascosto sotto una Jeep parcheggiata. Il rapinatore era ancora in possesso del telefono, che è stato restituito al legittimo proprietario. Gli altri due per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.