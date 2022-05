Chiedono un kebab senza pagare, poi si pestano tra loro: ragazzo grave

Mentre i soccorritori lo medicavano, non ha mai aperto gli occhi. Non si è mai svegliato ed è rimasto esanime, a terra. Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Fatebenefratelli dopo essere stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato a Milano.

Il giovane, che non aveva documenti con sé, è stato lasciato sull'asfalto all'angolo tra via Lepetit e via Vitruvio pochi attimi dopo mezzanotte e mezza. Stando alle prime informazioni finora apprese, sembra che sia stato colpito più volte con un bastone. Trovato incosciente dai medici del 118, il 25enne è in condizioni delicate, anche se una volta in ospedale si è risvegliato. Nell'aggressione ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e delle ferite lacero contuse dietro la testa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto.

Pare, ma le ricostruzioni sono ancora da completare, che il ferito e altri due connazionali si fossero presentati verso mezzanotte in una pizzeria kebab chiedendo un panino e spiegando al titolare di non avere soldi. Improvvisamente i tre avrebbero cominciato a picchiarsi e ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 25enne. Gli altri due sono invece fuggiti e uno di loro prima di sparire avrebbe anche rubato la cassa del locale.