Calci, pugni e bottigliate: il ragazzino pestato per una sigaretta negata

Tutto per un "no". Un ragazzo di 17 anni, un giovane marocchino, è stato pestato a sangue nella notte tra sabato e domenica a Milano da due uomini che sono poi fuggiti, lasciandolo a terra ferito.

L'allarme è scattato poco prima delle due, da via Pitteri, tra Lambrate e l'Ortica. Lì, secondo quanto lui stesso ha poi raccontato alla polizia, il ragazzino sarebbe stato avvicinato da due uomini, verosimilmente suoi connazionali. I due avrebbero chiesto al 17enne una sigaretta e, al suo rifiuto, lo avrebbero massacrato.

Il minorenne, soccorso dagli agenti delle volanti del commissariato Lambrate e dai sanitari del 118, è poi stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Nel pestaggio ha riportato ferite al polpaccio, alla mano e al polso. Gli aggressori, come ha formalizzato la stessa vittima nella denuncia, lo avrebbero colpito con dei cocci di bottiglie di vetro, oltre che con calci e pugni. A scatenare la violenza sarebbe stato proprio il "no" del 17enne ai due.