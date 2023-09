Aggredito e picchiato per strada a Milano: grave un uomo

Un uomo che per il momento non è ancora stato identificato è rimasto gravemente ferito dopo un'aggressione in via Tadino a Milano (zona Porta Venezia) nella tarda serata di lunedì 4 settembre. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 23.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni della vicenda non sono ancora nitidi, ma sembra che l'uomo sia stato aggredito (pare a mani nude) da un'altra persona. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, tanto che la centrale operativa aveva del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica.

L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato intubato e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sarebbero critiche. I detective della questura stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.