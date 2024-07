Piero Amara assolto: "Non calunniò l'ex membro del Csm, Marco Mancinetti"

Piero Amara, ex avvocato esterno dei processi ambientali Eni, è stato assolto dall'accusa di calunnia ai danni dell'ex consigliere del Csm, Marco Mancinetti, perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso la settima sezione penale del tribunale di Milano nel primo processo milanese del filone sui verbali della Loggia Ungheria. Con Amara sono stati assolti anche il suo ex collaboratore, Giuseppe Calafiore, e l'imprenditore Fabricio Centofanti.

Amara disse ai magistrati di Milano che Mancinetti - secondo l'avvocato Eni appartenente alla Loggia Ungheria - avrebbe avuto un problema con il figlio che voleva entrare alla facoltà di medicina e che, pertanto, avrebbe offerto denaro al rettore dell’Università di Tirana, Aldo Brancati, perché lo aiutasse nel superamento del test di ingresso.

Il caso della Loggia Ungheria

Piero Amara è accusato di aver riportato false dichiarazioni tra il 2019 e il 2020 alla procura di Milano. Amara avrebbe raccontato di un’associazione segreta chiamata Loggia Ungheria a cui avrebbero aderito 65 tra politici, alti magistrati, militari, funzionari pubblici e cardinali. Le dichiarazioni erano state rese durante cinque interrogatori segreti relativi all'indagine su Eni, in particolare quella per corruzione internazionale dell'azienda in Nigeria. Secondo l'avvocato, la Loggia Ungheria sarebbe nata in sicilia nell'ambito del centro studi diretto da Govanni Tinebra, magistrato procuratore di Caltanissetta e direttore delle carceri, morto nel 2017.