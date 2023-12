Piero Amara rinviato a giudizio per la storia della "Loggia Ungheria"

Rinviato a giudizio per calunnia Piero Amara, l’ex avvocato esterno dei processi ambientali Eni. L’accusa è quella di aver riportato false dichiarazioni tra il 2019 e il 2020 alla procura di Milano. Amara avrebbe raccontato di un’associazione segreta chiamata “loggia Ungheria” a cui avrebbero aderito 65 tra politici, alti magistrati, militari, funzionari pubblici e cardinali. A decidere per il processo il gup Guido Salvini che, al contempo, ha prosciolto Giuseppe Calafiore ex collaboratore del legale che si era autocalunniato. Il processo si aprirà il prossimo 2 febbraio.

Le dichiarazioni di Amara sono state rese durante i cinque interrogatori segreti tra il 6 dicembre 2019 e l’11 gennaio 2020 relativi all’indagine su Eni, in particolare quella per corruzione internazionale dell’azienda in Nigeria. Secondo Piero Amara, la loggia Ungheria sarebbe nata in Sicilia nell’ambito del centro studi con a capo Giovanni Tinebra, magistrato procuratore di Caltanissetta e direttore delle carceri, ormai scomparso.

Una vicenda nebulosa e non del tutto risolta. Per questo Salvini ha deciso di trasmettere gli atti ai pubblici ministeri Roberta Amadeo e Stefano Civardi per approfondimenti in merito al "reato di calunnia e/o agli altri reati prospettabili a seguito dei comportamenti attribuiti a sé dallo stesso Amara e da questi agli altri soggetti individuati quali persone offese nella richiesta di rinvio a giudizio”.

Amadeo e Civardi sono chiamati all’eventuale acquisizione dell’elenco dei presunti aderenti a questa loggia, elenco che si presume si trovi a Dubai, per valutare se il racconto descritto negli atti possa collegare la presunta associazione alla P2 o al sistema Palamara. L’obiettivo, quindi, è quello di cercare di comprendere se la loggia Ungheria sia esistita effettivamente e, nel caso, se sia stata un’associazione illecita dedita ad abusi di ufficio e traffico di influenze.