Giallo a Pieve Emanuele: trovato morto in casa, si indaga a 360 gradi

Non è ancora chiaro cosa ha causato la morte di un anziano di 82 anni trovato privo di vita nel suo appartamento di via Verdi a Pieve Emanuele nella mattinata del 2 gennaio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che nelle scorse ore hanno passato al setaccio l'abitazione con i detective dell'unità scientifica; nei prossimi giorni, invece, dovrebbe arrivare l'esito dell'autopsia. Gli inquirenti, infatti, hanno disposto maggiori approfondimenti su quello che all'apparenza ha tutti i contorni di un decesso causato da un malore.

A trovare il corpo e a lanciare l'allarme, nella mattinata del 2 gennaio, era stata una giovane donna vicina alla cerchia familiare. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano (trovato in camera da letto) e allertare i carabinieri.

L'anziano non era solo in casa quando è morto: nell'appartamento al terzo piano del quartiere Incis era presente anche la moglie che, tuttavia, non si sarebbe accorta che il compagno era spirato. Durante i primi accertamenti sulla salma non era stato trovato alcun segno evidente di violenza e i militari hanno escluso che il decesso sia stato provocato da una fuga di monossido di carbonio. Solo l'esame autoptico chiarirà se l'anziano è morto per cause naturali o per fattori esterni.

Nelle scorse ore, comunque, si sono susseguiti gli accertamenti dei carabinieri dell'unità scientifica che hanno cristallizzato tutto l'appartamento. Secondo quanto riferito dai militari la coppia viveva in una situazione di degrado, situazione dovuta verosimilmente all'età avanzata dei coniugi.