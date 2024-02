Caso Pifferi, la lettera dei volontari per difendere le psicologhe indagate

Una lettera indirizzata vertici della magistratura di sorveglianza e della Procura generale. È quella che hanno scritto 102 operatori di carcere a proposito dell’indagine sulle psicologhe che stanno seguendo Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana.

Le psicologhe del carcere sono accusate di aver messo in atto una "vera e propria attività di consulenza difensiva" non rientrante nelle loro "competenze", con falsificazione di diagnosi, e "volta a creare" le "condizioni" per "giustificare la somministrazione" di test psicodiagnostico e fornire a Pifferi “una base documentale” che potrebbe permettere di ottenere la perizia psichiatrica.

Secondo la procura dalle intercettazioni emergerebbe un movente da ricercarsi in ragioni "antisociali" e convincimenti politici di chi nella vita "avrebbe preferito essere artefice di una vera e propria 'rivoluzione'" e che "invece ha optato, sfruttando la propria posizione di potere, per una 'rivolta', contro lo Stato e la società, condotta 'scavando la roccia goccia dopo goccia'" cioè "aiutando e favorendo i detenuti" in cella "che ritiene siano delle vittime del sistema".

"Chi lavora in carcere - ribattono i 102 firmatari del documento - sa bene che il problema più grande con cui si sta confrontando il sistema penitenziario è la gestione di una popolazione detenuta con un altissimo tasso di malattia psichiatrica, anche grave, o con ritardo cognitivo".

"All’interno delle case circondariali e delle case di reclusione - proseguono ci sono migliaia di detenuti che non hanno caratteristiche diverse da coloro che ricevono un misura di sicurezza nelle Rems; l’unica differenza sta nel fatto che su di loro nessuno ha disposto una perizia che ne certifichi la patologia psichiatrica o un approfondimento che ne evidenzi il ritardo cognitivo". "Chi invece è al corrente della salute mentale delle persone sottoposte a giudizio - aggiungono - sono gli operatori penitenziari, che conoscono da vicino la persona e, nella fattispecie di psicologi e psichiatri, possono evidenziarne disturbi e patologie. Perché allora - concludono - pensare di penalizzare la condivisione di informazioni relative alla salute mentale delle persone detenute, da parte degli operatori sanitari del carcere nei confronti dell’Autorità Giudiziaria?".