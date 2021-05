Le due ragazze picchiate a bastonate da una pink gang in un parco di Milano

/ Via Nervesa

Due ragazze sono state aggredite da una gruppetto di altre giovani donne in un parco in via Nervesa, zona Corvetto a Milano. A riferire l'episodio sono state le due vittime, una 18enne e una 17enne originarie di El Salvador.

Sul caso della "pink gang", com'è noto il fenomeno delle gang tutte al femminile, indagano gli agenti della questura di Milano dov'era arrivata la segnalazione della rissa tra un gruppo molto numerose di persone durante il pomeriggio di domenica.

L'aggressione anche con un bastone

Effettivamente, le due giovani trovate ferite nell'area verde hanno raccontato di essere state picchiate con calci, pugni e un bastone da un'altra ventina di ragazze. Una lite scoppiata per futili motivi, probabilmente per una questione sentimentale.

Nessuna delle giovani dalla pink gang è stata trovata sul posto mentre del due giovani aggredite sono state trasportate all'ospedale Policlinico per le prime cure ma non sono in condizioni gravi.