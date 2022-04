Sottopassi allagati dalla pioggia e fulmini: il temporale a Milano

Sottopassi allagati e decine di chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Durante la serata del 25 e la notte del 26 aprile c'è stato molto lavoro da fare per le squadre dei pompieri e di MM a Milano, soprattutto nel nord della città. Il forte temporale che si abbattuto sul territorio ha provocato diversi disagi ma per fortuna il torrente Seveso e il fiume Lambro sono rimasti al loro posto.

L'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, ha aggiornato i cittadini sul suo profilo Facebook. In particolare Granelli ha segnalato criticità sul sottopasso di via Negrotto, dove le pompe di MM hanno lavorando alacremente per riassorbire l'acqua, così come in viale Rubicone. Nel suo ultimo bollettino, l'assessore ha spiegato anche che la situazione non è degenerata anche grazie ad alcuni interventi strutturali fatti in precedenza.

"Aggiornamento pioggia. Intensità rilevante prevalentemente zona nord ovest con picchi di 27 mm/h. Negrotto - ha scritto Granelli - sottopasso allagato ma le pompe stanno lavorando e con interruzione piogge i livelli stanno scendendo. Rubicone corsia direzione nord tutto ok, nessun allagamento grazie ai lavori fatti; corsia direzione sud allagamento 20-30 cm. Sul posto vigili del fuoco e MM per togliere acqua. Seveso saliti i livelli, ma ora sta scendendo. MM sul posto. In Negrotto realizzate nuove pompe e approvato e finanziato progetto per la nuova vasca. Rubicone realizzato intervento pompe e vasca direzione nord".