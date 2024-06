A Milano non pioveva così tanto da 261 anni

Nei primi mesi del 2024 a Milano ha piovuto come non era mai successo in 261 anni. Lo fa sapere Arpa Lombardia evidenziando che già maggio aveva registrato precipitazioni "due o tre volte superiori al clima normale del mese per il periodo trentennale 1991-2020". L'arrivo imminente di giornate decisamente più calde e soleggiate, non escluderà altri fenomeni metereologici su Alpi e Prealpi oltre che acquazzoni pomeridiani ai quali il capoluogo ha assistito la scorsa estate.

Nel mese di maggio a Milano sono scesi 321 millimetri di acqua. Un aumento del 234% rispetto alla media degli ultimi 30 anni quando l'acqua caduta nel mese in questione era di circa 96 millimetri. La giornata in cui le piogge hanno fatto si che si accumulasse un'ingente quantità di acqua è stata quella del 15 maggio. A Milano sono caduti 97 millimetri. In quell'occasione erano esondati sia il Seveso che il Lambro causando non pochi danni.

Dall'inizio dell'anno sono stati registrati 883 millimetri di pioggia a Milano, anche se i record sono iniziati a metà febbraio. L'ultimo anno con dati simili era stato il 1764, registrazioni effettuate dall'Osservatorio di Brera.