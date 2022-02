Disastro di Pioltello: c'è la prima sentenza

C'è la prima sentenza per il disastro ferroviario di Pioltello, incidente avvenuto il 25 febbraio 2018 per il deragliamento del treno regionale Cremona-Milano; incidente in cui morirono tre persone. Ernesto Salvatore, allora responsabile del Nucleo Manutentivo Lavori di Treviglio di Rete ferroviaria italiana, ha patteggiato una pena a quattro anni.

Il collegio della quinta sezione penale del tribunale di Milano, nella giornata di giovedì 10 febbraio, ha ratificato il patteggiamento riconoscendogli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e stabilendo per lui (presente in aula) anche l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Non solo, Salvatore dovrà risarcire le spese legali per decine di parti civili. Il gup Anna Magelli, durante l'udienza preliminare, aveva rifiutato la proposta di patteggiamento a 3 anni e mezzo per incongruità della pena.

Per gli altri 9 imputati, invece, il processo proseguirà il 22 febbraio sempre davanti alla quinta sezione penale del tribunale di Milano; tra loro figurano dirigenti, dipendenti e tecnici. Il processo è nato dall'inchiesta dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti.