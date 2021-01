Treno deragliato a Pioltello: archiviate le accuse contro i dirigenti di Trenord

A tre anni dal deragliamento di Pioltello sono state archiviate le posizioni di i Cinzia Farisè e Alberto Minoia, all'epoca del deragliamento del treno rispettivamente amministratore delegato e direttore operativo di Trenord. L’archiviazione, decisa dal Gip del tribunale di Milano Sofia Fioretta, è arrivata nella giornata di giovedì 28 gennaio.

Non solo, il gip ha archiviato anche le accuse nei confronti di due dirigenti dell’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Amedeo Gargiulo e Giovanni Caruso. Dopo il deragliamento i pm avevano indagato tutti i vertici delle società per verificare eventuali problemi sul convoglio, poi esclusi. “L’esito delle indagini conferma la totale affidabilità del treno coinvolto e la conformità del convoglio alle norme di sicurezza, oltre che il corretto operato dell’azienda, la cui posizione è già stata archiviata con decreto del 23 luglio 2020”, si legge in una nota diramata da Trenord.

Due manager di Rfi (Rete ferroviaria italiana) tra cui l'ex ad Maurizio Gentile sono indagati nello stesso procedimento per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, insieme a loro altri setti dipendenti e tecnici dell’azienda ferroviaria. A febbraio il giudice dell'udienza preliminare si esprimerà sulla richiesta a giudizio chiesta dalla procura.