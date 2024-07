Urinano e defecano nell'area verde di piazzale Loreto

L'area verde di piazzale Loreto senza manutenzione e ormai "diventata un wc e un dormitorio per sbandati". Lo denuncia Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, diffondendo le "prove fotografiche". Secondo il politico di destra, che è stato vice sindaco di Milano, l'area è "un wc della città aperto a tutti dove, quotidianamente, sia giovani ragazzi che signori vanno a depositare i propri bisogni fisiologici primari".

Secondo De Corato, la colpa principale è da attribuire a "una scarsa, quasi assente, manutenzione da parte del Comune, come il taglio dell'erba, all'area verde presente al centro del piazzale, che permette, vista la trascuratezza, di nascondersi senza essere visti".

Tuttavia le scene sono ben visibili dai balconi delle case attorno alla piazza. A cui si aggiungono (scrive sempre De Corato nella sua nota) "furti, aggressioni e risse", come quella di venerdì sera all'angolo con via Andrea Costa, tra cittadini sudamericani, finita con due feriti da arma da taglio. "Cosa aspetta la giunta 'green' a intervenire tagliando in primis l'erba?", conclude De Corato.