Follia nella notte in Centrale: vuole fare pipì sul gazebo dell'Esercito, poi picchia due militari

Prima il tentativo, inspiegabile, di fare la pipì proprio in quel punto. Poi, dopo il richiamo, le botte. Follia nella notte in piazza Duca d'Aosta a Milano, dove due militari sono stati aggrediti da un uomo poi finito in manette.

Protagonista è stato un 28enne, cittadino del Pakistan, che verso l'una si è avvicinato al "tendone" dell'Esercito che si trova fuori dalla stazione Centrale con l'obiettivo, ardito, di urinare lì. Appena i militari hanno capito le sue intenzioni, gli hanno chiesto di allontanarsi ma lui per tutta risposta si è scagliato contro i due uomini in divisa, entrambi poco meno che 40enni, colpendoli più volte con violenza al capo.

A fermare l'aggressione sono stati i colleghi e i carabinieri subito intervenuti, che hanno poi dichiarato il 28enne in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due soldati feriti sono stati trasportati al Fatebenefratelli per essere medicati: uno ha riportato un trauma cranico minore, mentre l'altro policontusioni craniche.