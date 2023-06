Sgomberato il Pirata Riot Club

Polizia di Stato e carabinieri in azione contro gli squatter del Pirata Riot Club. Succede nella mattinata di mercoledì 21 giugno in un edificio di via Leniningrado, zona Bovisa.

Nel 2019 i 'pirati' dello stesso collettivo erano stati sgomberati anche da un'altra palazzina in via Cozzi 1, zona Greco. E ancora, nel 2016, gli occupati del club erano stati mandati via anche da via Bruni, zona Dergano. Mentre nel 2015 la proprietà 'corsara' era stata allontanata da un edificio a Rho e da una cascina di Segrate. Il gruppo in precedenza aveva anche occupato la caserma di via Mameli a Milano e una struttura a Baranzate, anche in questi casi alla fine era stato cacciato.