Il pirata della strada preso 17 anni dopo l'incidente

Fuga finita. Quasi due decenni dopo. Un uomo di 40 anni è stato arrestato lo scorso fine settimana a Villa Cortese, nel Milanese, per un incidente avvenuto il 22 novembre del 2007, poco meno di 17 anni fa, a Legnano.

Dopo quello schianto, il 40enne era scappato lasciando i feriti sull'asfalto senza dare l'allarme, ed era riuscito a far perdere le proprie tracce prima che gli arrivasse una condanna a un anno e tre mesi di carcere per omissione di soccorso dopo incidente stradale con feriti.

Venerdì pomeriggio i carabinieri lo hanno notato fuori da un bar a Villa Cortese, nel Milanese, e lo hanno controllato. In un attimo è emerso che era ricercato proprio perché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 ottobre del 2015. Così 9 anni dopo la condanna e 17 dopo lo schianto, per lui si sono aperte le porte del carcere.