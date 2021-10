Il pirata che investe un uomo, fugge e denuncia il furto dell'auto

Ha travolto con la propria auto un uomo in bicicletta e non si è fermato a prestare soccorso. Ha continuato a guidare ed è rientrato a casa, a Cesano Maderno, dove si è subito attivato per costruirsi un "alibi". Così, convinto di farla franca, ha sporto denuncia per far credere che la vettura gli fosse stata rubata e al volante non ci fosse lui.

A finire nei guai, con una doppia denuncia per simulazione di reato e per omissione di soccorso, è stato un uomo di 40 anni di Cesano Maderno che i carabinieri della compagnia di Desio hanno rintracciato nelle scorse ore dopo le indagini avviate dopo che un ciclista era stato investito sabato sera lungo la strada provinciale 134 a Ceriano Laghetto. L'uomo in bici dopo l'impatto aveva riportato contusioni su tutto il corpo ed era stato soccorso e accompagnato in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza.

Dopo aver ricostruito grazie anche ad alcune testimonianze l’intero numero di targa dell’autovettura che aveva provocato l’incidente, i militari si sono presentati a casa del conducente. L'uomo ha cercato di scagionarsi, dicendo di essere estraneo ai fatti e presentando una denuncia per il furto dell'autovettura a supporto del suo racconto. Ma la sua versione molto presto si è arricchita di dettagli, incongruenze e contraddizioni che hanno subito insospettito gli investigatori. La vettura è stata rinvenuta a Seveso, priva di targhe: per il 40enne insieme alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente. Il veicolo è stato sequestrato ai fini delle indagini.